10:00 Uhr

Unbekannte stehlen City-Scooter am Skater-Platz in Königsbrunn

Unbekannte haben am Skater-Platz in Königsbrunn zwei City-Roller gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dreister Diebstahl in Königsbrunn: Unbekannte haben zwei Roller entwendet. Die Besitzer haben sie noch dabei beobachten können, konnten aber nicht mehr eingreifen.

Ein dreister Diebstahl hat sich in Königsbrunn ereignet: Unbekannte entwendeten am Skater-Platz am Alten Postweg zwei schwarze City-Scooter. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr.

Diebstahl am Skater-Platz: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die beiden Geschädigten konnten den Diebstahl beobachten, waren aber zu weit entfernt, um rechtzeitig einzugreifen. Bei den Tätern handelte es sich dem Polizeibericht zufolge um zwei dunkel gekleidete Personen, die mit Mountainbikes unterwegs waren.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

