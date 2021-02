12:30 Uhr

Unbekannte stehlen in Großaitingen Brennholz

Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte haben Brennholz in Großaitingen gestohlen.

Von einem Holzlagerplatz in Großaitingen sind zweieinhalb Ster Brennholz verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben von einem Holzlagerplatz an einem Feldweg südlich von Großaitingen etwa zweieinhalb Ster gemischtes Brennholz gestohlen. Der Transport muss aufgrund der Holzmenge mit einem Fahrzeug mit Anhänger oder einer großen Ladefläche erfolgt sein. Der Diebstahl wurde jetzt erst bei der Polizei angezeigt und hatte sich bereits am 29. oder 30. Januar ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise bitte an die Telefonnummer 08232/96060. (SZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen