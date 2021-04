Unbekannte werfen in Klosterlechfeld Steine auf Autos

Zwei geparkte Autos sind in Klosterlechfeld beschädigt worden. Sie wurden offenbar mit Steinen beworfen.

Unbekannte haben wohl zwei Autos mit Steinen beworfen, wie die Polizei mitteilt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 23 Uhr in der Elias-Holl-Straße in Klosterlechfeld. Beschädigt wurden ein Opel Agila und ein Hyundai i30. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Inspektion Schwabmünchen, Telefon 08232/96060. (AZ)