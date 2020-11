vor 17 Min.

Unbekannte wollten ins Sportheim einbrechen

Unbekannte haben versucht, in das Vereinsheim des TSV Walkertshofen einzubrechen.

Unbekannte wollten ins Vereinsheim des TSV Walkertshofen einbrechen. Woran sie gescheitert sind.

Von Carmen Janzen

Unbekannte haben versucht ,am Sportplatz des TSV Walkertshofen ins Vereinsheim einzubrechen. Die Täter machten sich vergeblich an einer Tür an der Nordseite des Hauses zu schaffen. Es gelang ihnen aber schließlich, die Tür einer benachbarten Holzhütte aufzuhebeln. Die Beute war allerdings mau: nichts. Doch der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Einbruchsversuch wurde zwischen Samstag, 31. Oktober, bis Montagmittag, 2. November, unternommen. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen