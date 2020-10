vor 32 Min.

Unbekannte zünden Insektenhotel im Bobinger Singoldpark an

Plus Es ist der traurige Höhepunkt einer Serie von Zerstörungswut in Bobingen: Unbekannte haben ein Insektenhotel im Singoldpark angezündet.

Von Anja Fischer und Maximilian Czysz

Die ersten Tiere waren bereits in die Nisthilfen der Imker des Obst- und Gartenbauvereins Bobingen eingezogen - und verbrannten mit ihrem neuen Zuhause. Georg Egger von den Imkern steht vor den verkohlten Resten, in die die Imker in vielen abendlichen Arbeitsstunden Löcher für die Insekten gebohrt hatten. „Das Sinnlose dieser Tat ist erschütternd“, sagt er. Das angezündete Insektenhotel in der Parkstraße im Singoldpark ist nicht der einzige Brand, der die Polizei jüngst beschäftigte.

In der Nacht auf Sonntag hatten Unbekannte auch eine Mülltonne im Willi-Ohlendorf-Weg angezündet. Die Bobinger Feuerwehr rückte aus. Eine Stunde später waren die Freiwilligen wieder gefragt - diesmal löschten sie das Insektenhotel. Bei den Imkern herrscht Fassungslosigkeit. Georg Egger bedauert vor allem Manfred Rehm, in dessen Werkstatt das stabile Gerüst für das Insektenhotel entstanden ist.

Insektenhotel in Bobingen mutwillig angezündet: Das kann gefährlich werden

Der rechteckige Holzrahmen und die verbaute Wabenform war in den vier Wochen ihres Bestehens nicht nur ein Schmuckstück für den Insektenpfad im Bobinger Singoldpark, sondern auch ein wichtiger Bestandteil als Brutplatz für die kleinen Krabbler. „Wir haben im Vorfeld über die Möglichkeit von Vandalismus gesprochen, das muss man in dieser Zeit leider“, sagt Georg Egger. „Aber damit, dass das Insektenhotel mutwillig angezündet wird, hat niemand gerechnet.“ Zumal das gefährlich sei. Wie leicht könne bei trockenem Wetter das Feuer auf die Gräser oder Totholzlagen übergreifen und große Flächen vernichten.

Viele Stunden stecken in dem Projekt der Bobinger Imker

Komplett selbst gebaut hatten verschiedene Mitglieder der Abteilung Imker das Insektenhotel. Allein der Materialwert betrug rund 500 Euro. Dazu kommen die Stunden ehrenamtlicher Arbeit, in denen ganze Familien die passenden Löcher für die verschiedenen Insekten in die unterschiedlichen Nistmaterialien bohrten, um die einzelnen Waben zu füllen. Viel Arbeit sei es insgesamt gewesen, bestätigt Georg Egger. Ob das Insektenhotel wieder aufgebaut wird, ist derzeit fraglich.

Randale im Singoldpark in Bobingen

Bereits Ende September hatten Unbekannte im Bobinger Singoldpark gewütet: Sie rissen sechs Sitzbänke aus der Verankerung und warfen sie in den Weiher. Außerdem wurde ein Stromverteilerkasten umgetreten.

Zerstörungen am Spielplatz im Singoldpark in Bobingen im September. Bild: Petra Manz (Archivbild)

Scheiben der Bushaltestelle der Singoldschulen wurden eingeschlagen und die Scherben teilweise ins Wasser geworfen. Die Spur der Verwüstung führte auch ins Rathaus: Dort wurden in der Herrentoilette ein Wasserhahn sowie ein Siphon beschädigt.

Der Polizei fehlt noch eine heiße Spur

Der Vandalismus war jüngst auch Thema im Stadtrat. Armin Bergmann fragte Bürgermeister Klaus Förster, ob geplant sei, im Stadtrat darüber zu diskutieren und auch die zuständige Polizeiinspektion einzubinden. Förster erklärte, dass er von der Bobinger Polizei bereits Informationen zum Ermittlungsstand vorliegen habe. Nähere Angaben könne er aber nicht machen.

Laut Polizei fehle noch eine heiße Spur. Nach den Vorfällen in jüngster Vergangenheit sei die Präsenz der Streifen in Bobingen und Königsbrunn erhöht worden, sagte Markus Graf von der Dienstelle. Er bittet Zeugen, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen immer sofort an die Polizei zu wenden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen