Unbekannter Maibaum-Aufsteller gesucht

Der Heimatverein rätselt, wer das Maibäumchen in Mittelstetten aufgestellt hat.

In einer Nacht- und Nebelaktion hat ein unbekannter „Maibaum-Täter“ den Veteranen- und Heimatverein Mittelstetten überrascht und einen kleinen Ersatzbaum aufgestellt. Deshalb gibt es in Mittelstetten nun trotz Corona ein Maibäumchen.

Maibaum: Ein Prachstück mit Schild

Ein unbekannter Maibaumfreund hat es wohl nicht akzeptiert, dass es dieses Jahr wegen Corona keinen Maibaum in Mittelstetten geben sollte. Deshalb hat er in der Nacht zum 1. Mai auf dem Maibaumplatz unter Einsatz all seiner Kräfte einen Maibaum aufgestellt. Gut, er ist nicht ganz so hoch wie die Bäume, die bisher den Platz geschmückt haben, und er hat auch keine Feuerwehr und auch keinen Kran benötigt, um dieses Prachtstück aufzustellen, aber er hat sich darum bemüht, dass die Tradition weiter lebt“, schreibt uns Vorsitzender Dieter Pihan. Der Verein sucht nun den unbekannten Maibaum-Aufsteller, um gegebenenfalls das eine oder andere Bierchen mit ihm zu trinken, wenn Treffen denn wieder erlaubt sind.

