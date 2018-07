vor 34 Min.

Unbekannter Täter wirft Scheibe eines Autos ein

Ein nächtlicher Steinewerfer beschäftigt die Polizei in Königsbrunn.

Der Besitzer eines Mercedes hat seinen Abend am Samstagabend auf einem Parkplatz abgestellt. Am nächsten Morgen war die Heckscheibe kaputt.

Die Heckscheibe eines geparkten Autos hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mercedes ab Samstagabend auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Germanenstraße. Am nächsten Morgen wurde entdeckt, dass jemand einen Stein gegen die Heckscheibe geschleudert hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden.(AZ)

