Unbekannter beschädigt Auto in Großaitingen und verschwindet

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Großaitingen ein parkendes Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat ein Auto in Großaitingen angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag.

Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro

Der blaue Opel Kleinwagen war Am Alten Markt am Rathaus in Großaitingen geparkt. Als die Besitzerin nach kurzem zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie einen Streifschaden an der linken Seite. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

