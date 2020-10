10:00 Uhr

Unbekannter beschädigt Auto in Untermeitingen und verschwindet

Eine 48-Jährige parkt an mehreren Supermärkten in Untermeitingen. Erst zu Hause bemerkt sie einen Riss in der Stoßstange.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Samstag ein Auto in Untermeitingen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 9.30 und 11 Uhr. Die 48-jährige Besitzerin eines weißen BMW parkte in dieser Zeit an drei Supermärkten an der Lechfelder Straße in Untermeitingen.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro

Bei ihrer Rückkehr nach Hause bemerkte sie einen Riss in der Heckstoßstange. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 EURO. Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

