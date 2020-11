vor 16 Min.

Unbekannter beschädigt Kiesplatz und Wiese mit Schleuderfahrten

Ein Unbekannter hat mit einem Fahrzeug den Kiesplatz und die Wiese beim ehemaligen Sportplatz in Langenneufnach beschädigt.

Ein Unbekannter beschädigt in Langenneufnach mit einem Fahrzeug den Kiesplatz beim ehemaligen Sportplatz mit Reifenspuren.

Ein Fahrer beschädigte durch Schleuderfahrten den Kiesplatz und die Wiese am ehemaligen Sportplatz an der Krumbacher Straße in Langenneufnach. Er drehte dort sogenannte Donuts. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 7. November, und Montagnachmittag, 9. November. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

Lesen Sie auch:





Themen folgen