12:00 Uhr

Unbekannter bricht in Haus in Untermeitingen ein

Ein Einbrecher hat das Fenster eines Einfamilienhauses in Untermeitingen aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat das Fenster eines Einfamilienhauses in Untermeitingen aufgehebelt und sämtliche Zimmer durchwühlt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Sonntag, 14.50 Uhr.

Einbrecher in Untermeitingen erbeutet Schmuck und Bargeld

Der Täter hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus in der Straße am Rodelberg in Untermeitingen. Der Einbrecher durchwühlte die Räume und erbeutete Schmuck und Bargeld. Den Schaden am Fenster schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Beuteschaden muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

Themen folgen