vor 18 Min.

Unbekannter bricht in ein Haus in Schwabmünchen ein

Ein Unbekannter brach in Schwabmünchen durch die Haustür in ein Haus ein. (Symbolbild)

Im Schwabmünchner Singoldweg bricht ein Unbekannter durch die Haustür ein. Diebesgut hat er ersten Erkenntnissen zufolge nicht mitgenommen.

Ein Unbekannter ist am Mittwoch zwischen 13.00 und 17.45 Uhr in ein Haus im Singoldweg in Schwabmünchen eingebrochen. Dem 51-jährigen Bewohner fiel bei der Rückkehr auf, dass das Dichtgummi der Tür beschädigt war.

Der Einbrecher klaut nichts

Laut Polizei war die Haustür nicht verschlossen. Ein Diebstahl wurde in ersten Untersuchungen nicht festgestellt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 50 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bittet telefonisch unter 0821/3233810 um Zeugenhinweise.

