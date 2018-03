vor 34 Min.

Unbekannter durchwühlt Auto in Garage

Wertsachen sollten nie im Auto zurückgelassen werden - auch wenn das Fahrzeug in einer Garage steht.

Ein Auto, das in einer Garage stand, wurde am Grüntenweg in Graben von einem Unbekannten durchwühlt. Der Dieb wurde auch fündig.

Laut Polizei wurden mehrere kleine Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50 Euro. Der Diebstahl ereignete sich bereits vor einer Woche. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (mcz)