19:34 Uhr

Unbekannter hinterlässt tiefe Reifenspuren auf Zeltplatz in Langenneufnach

Mit tiefen Reifenspuren übersät ist der Pfadfinder-Zeltplatz auf dem ehemaligen Sportgelände am Ortsrand von Langenneufnach. Franz Settele und Wolfgang Häckl (von links) ärgern sich über den Vandalismus.

Plus Zum wiederholten Mal ist der Pfadfinder-Zeltplatz am Ortsrand von Langenneufnach das Ziel von Randalieren. Die Pfadfinder denken nun an Gegenmaßnahmen.

Von Walter Kleber

Am Wochenende wurde das Gelände des ehemaligen Sportplatzes an der Straße nach Ziemetshausen erheblich beschädigt. Ein unbekannter Fahrer hat mit seinem Auto tiefe Reifenspuren in der Wiese hinterlassen und den idyllisch im Bärenbachtal gelegenen Zeltplatz regelrecht umgepflügt.

Die kreisförmigen Schleuderfahrten setzte der Rowdy anschließend auf dem geschotterten Vorplatz des ehemaligen Sportheims fort. Franz Settele hat für die Verwüstung keinerlei Verständnis. Der langjährige Kreisrat und Zweite Bürgermeister der Staudengemeinde kümmert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich und mit viel Herzblut um den Zeltplatz und das Selbstversorgerhaus. „Das ist die pure Lust am Zerstören fremden Eigentums.“

Pfadfinder haben den Platz gepachtet

Franz Settele hat den Vorfall umgehend der Polizei gemeldet, die den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro beziffert. Im Jahr 2008 hat die Gemeinde Langenneufnach den Zeltplatz für zunächst 30 Jahre an den Diözesanverband Augsburg der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) verpachtet. Seither ist er in den Sommermonaten ein beliebtes Ziel für Kinder- und Jugendfreizeiten von Pfadfinder- und Jugendgruppen aus ganz Deutschland. Auch DPSG-Geschäftsführer Wolfgang Häckl war bei einem spontanen Besuch vor Ort verärgert über die Zerstörungswut.

Bereits im Sommer gab es einen Vorfall

Der jüngste Vandalismus-Vorfall beim Pfadfinder-Zeltplatz ist der vorerst letzte in einer ganzen Serie. Ein Stein hatte im Sommer eine Fensterscheibe des Selbstversorgerhauses zertrümmert – verursacht ebenfalls durch eine Vollgas-Kreiselfahrt auf dem geschotterten Vorplatz. Bereits im späten Frühjahr hatte Franz Settele erstmals bemerkt, dass ein Autofahrer tiefe Reifenspuren in der Wiese hinterlassen hatte. Vor zwei Jahren wurde im ehemaligen Sportheim sogar eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Terrassentüre gelangten der oder die Täter in das Gebäude. „Da war aber nichts zu holen“, sagt Settele. „Außer ein paar Biertisch-Garnituren und zwei leeren Kühlschränken ist da absolut nichts!“

Selbstversorgerhaus soll bei Sturm und Gewitter schützen

Bei Sturm oder aufziehenden Gewittern wird das Selbstversorgerhaus für die jungen Camper im Nu zu einer sicheren und trockenen Schutzhütte, bis sie wieder in ihre Zelte dürfen. Ärgerlich war auch ein Vorfall im Jahr 2017, als über Nacht 40 Altreifen im Holzlager des Zeltplatzes entsorgt wurden.

Kommt jetzt eine Schranke an den Platz?

Franz Settele und DPSG-Geschäftsführer Wolfgang Häckl überlegen inzwischen, das Gelände mit einer Videokamera zu überwachen und die Zufahrt von der Kreisstraße her mit einer Schranke zu sperren. Settele appelliert zudem an die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen im Rathaus Langenneufnach und bei der Polizei in Schwabmünchen, Telefon 08232/96060, zu melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen