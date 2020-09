10:40 Uhr

Unbekannter löst in Schwabmünchen Radmuttern an Auto

Ein unbekannter Täter hat in Schwabmünchen an einem vor der Wertachklinik abgestellten Auto mehrere Radmuttern gelöst.

In Schwabmünchen hat ein unbekannter Täter an einem geparkten Auto mehrere Radmuttern gelockert. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein unbekannter Täter hat in Schwabmünchen an einem abgestellten Auto die Radmuttern gelöst. Dies berichtet die Polizei. Am Donnerstag bemerkte die 48-jährige Fahrerin eines grauen Pkw BMW 3er während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche am rechten hinteren Rad. In der Werkstatt wurde dann festgestellt, dass alle fünf Radschrauben locker waren.

Radmuttern während Aufenthalts in Wertachklinik Schwabmünchen gelockert

Offensichtlich wurden diese von einem unbekannten Täter gelockert, so die Polizei. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 19.45 Uhr bis Mittwoch 00.15 Uhr während eines Aufenthaltes in der Wertachklinik Schwabmünchen. Zu dieser Zeit parkte der BMW auf dem dortigen Parkplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/96060 zu melden. (SZ)

Lesen Sie dazu auch: Gelockerte Radmuttern– das rät die Polizei

Themen folgen