23.10.2020

Unbekannter montiert in Schwabmünchen Außenspiegel von Auto ab

Ein Unbekannter hat in Schwabmünchen einen Außenspiegel entwendet.

Am Park and Ride Schwabmünchen wurde der Außenspiegel eines Autos gestohlen. Die Suche danach war kurz.

Am P+R Parkplatz in Schwabmünchen hat ein Unbekannter am Mittwoch, den 21. Oktober, zwischen 06:20 Uhr und 16 Uhr die linke Außenspiegelschale eines silberfarbenen Toyotas abmontiert.

Der Außenspiegel taucht wieder auf

Der Außenspiegel wurde später an einem Drogeriemarkt im Gartenweg gefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (SZ)

