Unbekannter montiert in Untermeitingen heimlich Katalysator ab

Auf einen Katalysator hat es ein Unbekannter in Untermeitingen abgesehen.

Kaum zu glauben: Ein Unbekannter bediente sich in Untermeitingen an einem Auto und montierte einen Katalysator ab.

Vermutlich mit einem Seitenschneider wurde ein Katalysator von einem Auto entfernt.

Der Wagen stand in der vergangenen Woche zwischen Montag und Freitag in der Ulrichstraße 40 in Untermeitingen. Dort stand das Fahrzeug auf einem Kiesparkplatz. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 300 Euro. Zeugen können sich bei der Inspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden.

