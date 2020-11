16:30 Uhr

Unbekannter randaliert auf Bobinger Minigolfanlage

Auf dem Minigolfplatz in Bobingen hat ein Unbekannter die Gerätehütten beschädigt. (Symbolbild)

Ein Unbekannter beschädigte eine Gerätehütte auf der Minigolfanlage. Sein zweiter Plan misslang.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Schlösser und Hinweisschilder an zwei Gerätehütten auf der Minigolfanlage in der Parkstraße beschädigt.

Der Täter wollte ein Feuer machen

Außerdem versuchte der Täter im Freien ein Feuer mit Papierhandtüchern zu entfachen. Gegenstände klaute er nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ungefähr 50 Euro und bittet telefonisch unter 08234/96060 um Hinweise.

