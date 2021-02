11:54 Uhr

Unbekannter reißt in Bobingen Außenspiegel ab

In Bobingen wurden beide Außenspiegel eines Autos abgetreten.

Geht die Serie von mutwilliger Gewalt in Bobingen weiter? In der Schnitterstraße wurden an einem Auto beide Spiegel abgerissen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde in der Bobinger Schnitterstraße ein abgestelltes Auto mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht an dem Fahrzeug beide Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der dadurch verursachte Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Polizei klärt Straftaten in Königsbrunner Recycling-Unternehmen auf

Themen folgen