Unbekannter schießt auf Katze

Was die Polizei im Augsburger Land sonst noch am Wochenende beschäftigte

Die Polizei zieht Bilanz, denn in den vergangenen Tagen ist wieder viel passiert. Besonders schlimm, in Königsbrunn war offenbar ein Tierquäler am Werk:

Ein Unbekannter hat mit einem Luftgewehr in Königsbrunn auf eine Katze geschossen, das Projektil blieb nur zwei Millimeter vor der Lunge stecken. Das schwer verletzte Tier konnte sich noch zurück zu seiner Besitzerin schleppen, die sofort zum Tierarzt fuhr. Die Katze musste notoperiert werden, denn auch zwei Rippen sind verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei wird die Katze überleben. Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt, ereignete sich aber bereits am Montag, 27. Juli, wohl in den frühen Morgenstunden im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße. Die Polizeiinspektion Bobingen sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 08234/96060.

In der Königsbrunner Mittelschule ist in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.35 Uhr der Feueralarm losgegangen. Vor Ort stellten weder Feuerwehr noch Polizei einen Brand fest. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass der Alarm mutwillig ausgelöst wurde, so die Polizei. Bis zum Abstellen des Alarms gingen bei der Polizeiinspektion Bobingen mehr als 30 Anrufe von Bürgern ein.

Ein Unbekannter hat in der Nibelungenstraße in Königsbrunn eine Laterne mutwillig beschädigt. Zunächst riss der Täter am Freitag, gegen 4 Uhr, einen Metallpoller aus der Verankerung und schleuderte ihn schließlich gegen die Laterne. Dabei ging die Beleuchtungseinheit zu Bruch. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Bobingen sucht Zeugen unter Telefon 08234/96060.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagmorgen um 4 Uhr auf der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen stadteinwärts einen geparkten blaufarbenen Toyota angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter und bog nach links auf den Schrannenplatz ab. Der Unfall wurde von einer Zeitungsausträgerin beobachtet. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugen oder der Unfallfahrer sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen melden, unter Telefon 08232/96060. (cako)

