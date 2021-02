vor 31 Min.

Unbekannter schlägt in Königsbrunn Scheibe an geparktem Auto ein

Die Polizei sucht den Täter, der in Königsbrunn die Scheibe eines Autos eingeschlagen hat.

Ein unbekannter Täter hat in Königsbrunn die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Auf Diebestour war der Randalierer nicht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Einen Schreckensmoment hat der Besitzer eines VW Polo erlebt, als er am Montagnachmittag zu seinem in der Brahmsstraße in Königsbrunn geparkten Auto kam: Jemand hatte die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, muss die Tat zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, passiert sein. Gestohlen wurde nichts aus dem Fahrzeuginnern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro.

Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

