14.10.2020

Unbekannter schlägt in Königsbrunn Scheibe eines Lieferwagens ein

Die Polizei sucht den Täter, der in Königsbrunn die Frontscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen hat.

Ein unbekannter Täter hat in Königsbrunn die Frontscheibe eines geparkten Lieferwagens eingeschlagen. Gestohlen wurde nichts, die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich am helllichten Tag: Am Dienstag zwischen 14 und 16.15 Uhr schlug der Täter die linke Seite der Windschutzscheibe des Mercedes Sprinter ein. Der Wagen stand am Rand der Landsberger Straße auf Höhe der 50er-Hausnummern und war von der Straße aus gut zu sehen. Daher hofft die Polizei, dass es einige Tatzeugen gebe.

Aus dem Fahrzeuginnern sei nichts gestohlen worden, heißt es im Polizeibericht. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 300 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)

