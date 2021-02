10:00 Uhr

Unbekannter schlitzt Plane eines Anhängers in Königsbrunn auf

In Königsbrunn hat ein bislang unbekannter Täter die Plane eines Anhängers aufgeschlitzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Königsbrunn die Plane eines Anhängers beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter die Plane eines Anhängers in Königsbrunn aufgeschlitzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Freitagmittag, 19. Februar und Dienstagmittag, 23. Februar. Das Gefährt war in der Mozartstraße in Königsbrunn abgestellt.

Anhängerplane in Königsbrunn aufgeschlitzt: Polizei sucht Zeugen

Bei der Sachbeschädigung entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die etwas zu der Tat sagen können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 melden. (SZ)

Themen folgen