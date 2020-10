vor 52 Min.

Unbekannter schlitzt in Königsbrunn ein Cabriodach auf

Das Cabriodach eines geparkten Autos hat ein unbekannter Täter am Wochenende in Königsbrunn aufgeschnitten. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Vermutlich sei ein Messer benutzt worden, um das Stoffdach zu beschädigen, berichtet die Polizei. Die Tat an dem in der Blumenallee in Königsbrunn geparkten Auto ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Neben dem Dach wurde auch die Abdeckplane zerschnitten, die über dem Auto lag. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden.

