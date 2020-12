vor 49 Min.

Unbekannter stiehlt 82-Jährigem in Klosterlechfeld die Geldbörse

Als er an der Kasse steht und zahlen möchte, merkt ein Mann in Klosterlechfeld, dass sein Geldbeutel fehlt. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

Am Montagmorgen zwischen 9.00 und 9.15 Uhr hat ein Unbekannter einem 82-Jährigen Mann in einem Klosterlechfelder Supermarkt den Geldbeutel geklaut. Der Mann wollte in dem Geschäft in der Straße Am Wäldle an der Kasse zahlen und bemerkte, dass sein Geldbeutel fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass er ihm aus der Jackentasche geklaut wurde. (AZ)

