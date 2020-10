21.10.2020

Unbekannter stiehlt Fahrrad an Schwabmünchner Schule

In Schwabmünchen hat ein Unbekannter ein Mountainbike an der Mittelschule gestohlen.

Ein unbekannter Täter hat ein Mountainbike im Wert von 400 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Schwabmünchen ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Montag zwischen 8.15 und 15.15. Der Täter entwendete ein grün-rotes Mountainbike der Marke Fuji aus dem Fahrradständer an der Mittelschule im Breitweg.

Der Wert des Fahrrades wird mit rund 400 EURO angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

