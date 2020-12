14:39 Uhr

Unbekannter stiehlt Frau in Schwabmünchen die Geldbörse

Einer Frau wurde in Schwabmünchen die Geldbörse geklaut.

In einem Schwabmünchner Supermarkt hat ein Unbekannter die Geldbörse einer Frau geklaut.

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter zwischen 8.45 und 9 Uhr in einem Schwabmünchner Supermarkt an der Kaufbeurer Straße die Geldbörse einer 57-jährigen Frau geklaut. Die Frau trug einen Rucksack, aus dem der Täter das Portemonnaie stahl.

In der Geldbörse waren 24 Euro, sowie Personalausweis, EC-Karte und Führerschein der Frau. Die Polizei bittet telefonisch unter 08232/96060 um Hinweise.

Lesen Sie auch:

Themen folgen