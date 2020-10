21.10.2020

Unbekannter stiehlt nachts Autoteile in Bobingen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bobingen an vier Autos Teile abmontiert und gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bobingen Autoteile gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht auf Dienstag. An vier Autos, die in der südlichen Fraunhoferstraße geparkt waren, wurden Fahrzeugteile abmontiert.

Polizei vermutet, dass der Täter gestört wurde

Der Täter entwendete drei Gläser des jeweils linken Außenspiegels, ein Markenemblem des Kühlergrills und eine Antenne. Zwei der Spiegelgläser entdeckten die Beamte in der Nähe. Das legt nach Angaben der Polizei die Vermutung nahe, dass der Täter möglicherweise gestört wurden.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen.

