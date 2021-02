13:37 Uhr

Unbekannter verkratzt geparktes Auto in Schwabmünchen

Eine böse Überraschung hat ein Autobesitzer am Freitag in Schwabmünchen erlebt. Als er zurück zu seinem Wagen kam, waren zwei Kratzer im Lack der Motorhaube.

Zwei große Kratzer hat ein Schwabmünchner Autobesitzer im Lack seines Wagens gefunden. Wie die Polizei berichtet, stellte der Halter den Schaden an seinem roten Hyundai i30 am Freitag, 12. Februar, fest. Geparkt war das Auto zuvor in der Pflegamtstraße in Schwabmünchen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 350 Euro.

Zeugen sollen sich unter Telefon 08232/9606-0 melden. (AZ)

