vor 36 Min.

Unbekannter versucht in Schwabmünchen über Terrasse einzubrechen

Ein Unbekannter will in Schwabmünchen in ein Einfamilienhaus einbrechen und verschafft sich über die Terrasse Zugang. Das Haus aber betritt er nicht.

Am Dienstagabend zwischen 18:15 und 19:30 Uhr hat ein Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Habsburger Straße in Schwabmünchen einzubrechen. Er hatte das Schloss der Terrassentür aufgebohrt, ging aber nicht in das Haus.

Die Polizei geht davon aus, dass er bei dem Einbruchsversuch gestört wurde. Sie schätzt den Schaden auf ungefähr 500 Euro und bittet unter der Telefonnummer 0823296060 um Hinweise.

Themen folgen