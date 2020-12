10:36 Uhr

Unbekannter will in einen Königsbrunner Fahrradladen einbrechen

Mit einem solchen Notfallhammer wollte jemand offenbar eine Schaufensterscheibe in Königsbrunn einschlagen.

Vermutlich mit einem Notfallhammer wollte ein Einbrecher in Königsbrunn Schaufensterscheiben einschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht auf Samstag wollte ein Unbekannter die Schaufensterscheiben eines Fahrradgeschäftes in der Bgm.-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn einschlagen. Vermutlich benutzte er einen Notfallhammer. Die Vermutung stützen zwei Spuren.

Laut Polizei befanden sich zwei kreisrunde Beschädigungen an den Schaufensterscheiben, die nicht zersprangen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

