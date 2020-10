15:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Klosterlechfeld

Ein bislang unbekannter Täter hat die Motorhaube eines Autos in Klosterlechfeld zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Klosterlechfeld ein Auto beschädigt. An der Motorhaube des Opel Astra, der auf einem Parkplatz in der Försterstraße in Klosterlechfeld parkte, befanden sich Kratzer und Dellen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 6.20 und 15.30 Uhr. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

