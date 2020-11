vor 53 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto in Königsbrunn

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Burgermeister-Wohlfahrt-Straße 8 in Königsbrunn ein geparktes Auto zerkratzt Der Täter beschädigte die rechte Seite und die Rückseite des Fahrzeugs.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro und bittet telefonisch unter 08234/96060 um Hinweise.