vor 9 Min.

Unbekannter zerkratzt in Bobingen einen BMW

Ein Unbekannter hat in Bobingen einen langen Kratzer in ein geparktes Auto geritzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von SZ

Ein Unbekannter hat in der Lindauer Straße in Bobingen einen rund 1,60 Meter langen Kratzer in die Beifahrerseite eines Autos geritzt. Der graufarbene 3er-BMW war dort am Donnerstag von 19.15 bis 21 Uhr geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Da es bislang keinerlei weitere Hinweise auf die Tat und den Verursacher gibt, werden mögliche Zeugen zu der Tat gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.





