14:04 Uhr

Unbekannter zerkratzt und verbeult Auto in Untermeitingen

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Ford Tourneo Custom in der Sonnenstraße in Untermeitingen beschädigt. Der Wagen stand in der Zeit von 12 bis 16.45 Uhr in einem Carport in der Sonnenstraße. Der Ford wurde an der rechten Fahrzeugseite eingedellt und verkratzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen. (SZ)

