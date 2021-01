vor 1 Min.

Unbekannter zersticht sieben Autoreifen in Bobingen

Ein unbekannter Täter hat sich in Bobingen an den Reifen zweier Autos und eines Anhängers zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bobingen mehrere Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 26-jähriger Fahrzeughalter zwei Autos und einen Anhänger am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr in Bobingen auf Höhe der Albert-Schweitzer-Straße geparkt.

Nach Reifenstecherei: Mehr als 1000 Euro Schaden

Als er am darauffolgenden Samstag gegen 13 Uhr zu den Fahrzeugen zurückkehrte, waren sieben Reifen beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht an einem Auto drei, am anderen zwei sowie am Anhänger zwei Reifen zerstochen.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (SZ)

