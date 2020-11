vor 45 Min.

Unbekannter zerstört Rückleuchten eines Autos in Schwabmünchen

Die Polizei sucht Zeugen. In Schwabmünchen hat ein Unbekannter ein in einer Hofeinfahrt geparktes Auto beschädigt.

Einen grauen VW Passat hat ein Unbekannter am Samstagabend zwischen 18.30 und 21. 30 Uhr in der Römerstraße in Schwabmünchen beschädigt. Das meldet die Polizei. Der unbekannte Täter zerschlug die Rückleuchten des Fahrzeuges, welches in der Hofeinfahrt abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060, entgegen. (AZ)

