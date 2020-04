vor 17 Min.

Unfall: Hubschrauber fliegt Verletzte ins Krankenhaus

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagvormittag im Schwabmünchner Westen für Aufsehen gesorgt. Was genau passiert ist.

Von Christian Kruppe

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagvormittag im Schwabmünchner Westen für Aufsehen gesorgt. Ein Kastenwagen hat beim Abbiegen von der Südspange nach ersten Erkenntnissen ein von Hiltenfingen kommendes Auto übersehen. Dieser krachte seitlich in den Kastenwagen. Zudem wurde ein hinter diesem fahrendes Wohnmobil beschädigt. Die beiden Insassen des Kastenwagens wurden mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt.

Feuerwehr war zuerst am Unfallort in Schwabmünchen

Neben mehreren Fahrzeugen des Roten Kreuzes war auch die Schwabmünchner Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und gut 25 Einsatzkräften vor Ort. Da sie als erstes an die Unfallstelle kam, übernahm die Feuerwehr neben der Rettung der Verunfallten und den Aufräum- und Sicherungsarbeiten auch die Erstversorgung der Verletzten. Die Kreuzung war für gut zwei Stunden in Richtung Schwabmünchen gesperrt.

Themen folgen