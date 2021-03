22.03.2021

Unfall auf glatter Straße: In Bobingen prallen zwei Autos frontal zusammen

Ein Fahrer hat in Bobingen die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Königsbrunner Straße in Bobingen.

Nach Zeugenaussagen brach beim Unfallverursacher das Heck aus. Der Fahrer verlor die Kontrolle und geriet auf der winterglatten Straße auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Unfall in Bobingen: Polizei schätzt Schaden auf rund 45.000 Euro

Beide Fahrer trugen leichtere bis mittelschwere Verletzungen davon. Die Autos wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

Offenbar hatte der Unfallverursacher bereits von Winter- auf Sommerreifen gewechselt. Die Polizei weist darauf hin, dass bei den derzeit winterlichen Witterungsverhältnissen eine Winterreifenpflicht besteht.

