vor 31 Min.

Unfall bei Graben: Autofahrer rammt Rettungswagen und flüchtet

Ein Autofahrer ist bei Graben von der Straße abgekommen und hat einen Rettungswagen touchiert. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer ist bei Graben von der Straße abgekommen und hat einen Rettungswagen touchiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 20 Uhr. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes war auf der A30 auf Höhe des Amazon-Logistikzentrums in Graben in Richtung B17 unterwegs.

Autofahrer rammt Rettungswagen: 3500 Euro Schaden

Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr den Sanitätern ein Auto entgegen, das nach links von der Straße abkam. Die Fahrerin des Rettungswagens und ein nachfolgender Autofahrer mussten nach rechts ins Bankett ausweichen mussten. Doch das entgegenkommende Auto touchierte die linke Seite des Rettungswagens.

Nach dem Unfall bei Graben sucht die Polizei Zeugen

Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Auto solle es ich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)

