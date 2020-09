vor 56 Min.

Unfall in Bobingen: Junge mit Tretroller zieht sich blutende Kopfwunde zu

Weil eine Frau plötzlich die Autotür öffnet, stürzt ein 13-Jähriger mit seinem Roller in Bobingen. Erst in der Schule merkt er, dass er verletzt ist.

Eine kleine blutende Wunde am Kopf hatte ein 13-jähriger Junge nach einem Unfall am Montagmorgen. Laut Polizei war er um 7.40 Uhr mit seinem Tretroller auf der Greiselstraße in nordöstlicher Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 20 wurde plötzlich die Fahrertüre eines weißen Autos geöffnet, was den Jungen stürzen ließ. Eine Frau stieg aus und wollte sich um den 13-Jährigen kümmern.

Erst in der Schule bemerkt der Junge seine Kopfverletzung

Dieser gab aber an, dass alles in Ordnung sei und er weiter zur Schule müsse. Erst später stellte sich heraus, dass er eine Verletzung hatte und über Schmerzen im Nackenbereich klagte. Deshalb wurde der Unfall nachträglich bei der Polizei gemeldet.

Angaben zu der Frau oder deren Auto konnte der Junge nicht machen. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)

Themen folgen