16:06 Uhr

Unfall in Königsbrunn: Beteiligte wollen alle bei Grün gefahren sein

An der Dehner-Kreuzung in Königsbrunn sind zwei Autos zusammengestoßen. Die beteiligten Fahrer behaupten, ihre Ampel hätte Grün gezeigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hatte grün? Diese Frage versucht die Polizei nach einem Unfall auf der Dehner-Kreuzung in Königsbrunn zu klären. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, kam ein Autofahrer am Montag, 1. Februar, gegen 16.10 Uhr aus der Hunnenstraße und wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Zeitgleich fuhr ein zweiter Autofahrer mit einem VW Polo aus der Wertachstraße in die Kreuzung ein und wollte nach links auf die B 17 abbiegen. Als er den geradeaus fahrenden Wagen bemerkte, bremste der Polo-Fahrer stark ab. Ein 23-Jähriger, der mit seinem BMW aus der Wertachstraße kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Alle Beteiligten überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Der Polo und der BMW wurden bei dem Unfall beschädigt, Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Die Unfallbeteiligten gaben nämlich jeweils an, losgefahren zu sein als die Ampel auf Grün stand. Das ist aber technisch nicht möglich. Autofahrer, die gesehen haben, wessen Ampel tatsächlich Grün zeigte, sollen sich bei der Verkehrspolizei Augsburg melden unter 0821/323-2010. (adi)

