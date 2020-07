13:14 Uhr

Unfall in Oberottmarshausen: Frau befreit sich aus brennendem Auto

Das Auto einer 20-Jährigen hat sich bei Oberottmarshausen überschlagen und Feuer gefangen. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Wie es zu dem spektakulären Unfall kam, ist noch unklar: Am Mittwoch kurz vor Mitternacht überschlug sich der Wagen einer 20-Jährigen kurz vor Oberottmarshausen und begann zu brennen. Laut Polizei war die Frau gegen um 23.40 Uhr auf der Wehringer Straße in Richtung Oberottmarshausen unterwegs.

Unfall in Oberottmarshausen: Auto überschlägt sich und fängt Feuer

Sie übersah offenbar die Einmündung in die Hauptstraße und fuhr geradeaus weiter über eine Leitplanke in die angrenzende Wiese, wo sich ihr Fahrzeug überschlug und im Motorraum zu brennen begann. Die junge Frau erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht.

Das brennende Auto wurde von der Feuerwehr Oberottmarshausen gelöscht. Da es unmittelbar neben der Bahnstrecke zum Stehen gekommen war, wurde diese für 20 Minuten gesperrt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen