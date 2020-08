vor 20 Min.

Unfall in Schwabmünchen: Radfahrer rammt Auto und fährt davon

Ein Radler hat in Schwabmünchen ein parkendes Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht auf Dienstag mit einem Auto kollidiert, das in der Museumstraße in Schwabmünchen parkte. Dabei brach der linke Seitenspiegel und es entstanden Kratzer an der Autotüre.

Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 800 Euro. Der bislang unbekannte Radler machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Demnach handelte es sich um einen Mann mit jugendlicher Erscheinung und dunklen, zu einem Zopf gebundenen Haaren. Er trug eine kurze karierte Hose und ein hellbraunes T-Shirt.

Die Person war mit einem silbernen Damenrad unterwegs und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Nummer 08232/96060 melden.

