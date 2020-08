vor 21 Min.

Unfall in Walkertshofen: Anhänger rollt Frau über das Bein

Mit dem Rettungshubschrauber musste eine 76-Jährige in ein Krankenhaus geflogen werden.

Schwere Verletzungen erlitt eine 76 Jahre alte Frau bei einem Unfall in Walkertshofen. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet wollte sie am Montagabend mit ihrem Ehemann (78) mit einem Anhänger Pferdemist abtransportieren. Der Mann befestigte ein Seil an seinem Auto und am Anhänger, um den nach vorne zu ziehen.

Unfall in Walkertshofen: Mann übersah wohl seine Ehefrau

Seine Ehefrau hielt sich in diesem Bereich auf und bückte sich, um eine Katze zu streicheln. Der Mann übersah offensichtlich seine Ehefrau und fuhr los. Dabei wurde das rechte Bein der Frau vom Anhänger überrollt. Sie erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (nos)

