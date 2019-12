13:28 Uhr

Unfallfahrer machen sich aus dem Staub

Gleich zweimal entfernten sich in der Region Schwabmünchen Autofahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Freitag, 27. Dezember, wurde gegen 16.20 Uhr in der Wittelsbacherstraße in Schwabmünchen ein geparkter schwarzer Skoda Octavia von einem bisher unbekannten Fahrer beim Ausparkten beschädigt. Am geparkten Pkw entstand am linken Heck ein Schaden von etwa 1000 Euro. Beim Unfallverursacher dürfte es sich um den Fahrer eines silbernen Autos mit schweizer Kennzeichen handeln.

In Großaitingen fuhr in der Zeit von Freitag, 27. Dezember, 22 Uhr, bis Samstag, 28. Dezember, 7.30 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrer gegen den linken Außenspiegel eines Am Wiesherrgottle geparkten grauen Opel Astra. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro.. Auch dieser Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/96060. (SZ)

