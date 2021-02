12:14 Uhr

Unfallflucht auf Königsbrunner Supermarkt-Parkplatz

Ein Autofahrer hat in Königsbrunn einen geparkten Wagen angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Germanenstraße in Königsbrunn ein anderes Auto beschädigt. Weil er sich aus dem Staub gemacht hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Passiert ist die Tat laut Polizeibericht zwischen 10.30 und 10.55 Uhr. Das angefahrene Auto, ein Opel Zafira, wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (adi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen