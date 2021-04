Unfallflucht auf einem Königsbrunner Supermarkt-Parkplatz

Ein unbekannter Autofahrer hat auf einem Königsbrunner Supermarkt-Parkplatz ein Auto angefahren und 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Königsbrunn ein Auto angefahren und hat sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall zwischen 16.15 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Germanenstraße. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen Skoda. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Zeugen des Unfalls sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

Lesen Sie auch: