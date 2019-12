vor 53 Min.

Ungewöhnliches Adventskonzert in der Kirche

Der Musikverein Untermeitingen spielt bekannte Weihnachtslieder in St. Stephan

Von Jürgen Schmidt

Der örtliche Musikverein veranstaltet seit 2001 zur Adventszeit in der Kirche St. Stephan in Untermeitingen ein großes Konzert, das sich inzwischen sehr großer Beliebtheit erfreut. Mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm unter der musikalischen Leitung von Ortwin Schnabel stellt das Orchester Jahr für Jahr seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Zur diesjährigen Adventszeit wünschte Pater Thomas allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. „Besonders denke ich an die Menschen, die durch dunkle Zeiten gehen müssen und die Zusage der Liebe Gottes besonders brauchen“, sagte der Pater. Nach einer festlichen musikalischen Einstimmung wurden alle Lieder mit kleinen Geschichten zur Weihnachtszeit begleitet.

Das erste bekannte Musikstück „It’s beginning to look like christmas“ ist ein Weihnachtslied, das 1951 von Meredith Willson geschrieben wurde. Das Lied wurde von vielen Künstlern aufgenommen, war aber ein Hit für Perry Como und The Fontane Sisters sowie Bing Crosby. Etwas sinnlicher kam das „Everytime I feel the spirit“ rüber, ein American Spiritual für Blasorchester. Bei dem Arrangement „Christmas Delight“ kennen die Zuhörer diese bekannten Weihnachtslieder schon, aber sie haben sie garantiert noch nicht in der ungewöhnlichen Fassung von Gerald Oswald gehört. Ortwin Schnabel lässt dieses originelle Medley aus „Silver Bells“, „Here Comes Santa Claus“, „Winter Wonderland“ und „Jingle Bells“ mit seinem Orchester sensationell aus dem Chor in das Kirchenschiff ertönen. Der Komposition „Eventide-Fall“ (Das Eintreten der Dämmerung) liegt das Kirchenlied „Abide with me“ (Bleibe bei mir, Herr) zugrunde. Dieses verbindet den gleichnamigen Text des schottischen Dichters Henry Francis Lyte aus dem Jahr 1847 mit der Melodie „Eventide“ des englischen Komponisten William Henry Monk. Das Lied drückt die Bitte zu Gott aus, er möge die Menschen in der nahenden Dämmerung beschützen und sie in der Dunkelheit nicht allein lassen. Dieses Bild lässt sich auch auf den nahenden Tod übertragen, der durch den Beistand Gottes seinen Schrecken verliert.

Zum Schluss brachte das Blasorchester die Vielseitigkeit seines musikalischen Facettenreichtums zum Ausdruck in einem Weihnachtslieder-Medley im meisterhaften Arrangement von Manfred Schneider mit den Titeln „Mary’s Boy Child“, „Last Christmas“, „Rockin’ around the Christmas Tree“ und „We wish you a merry Christmas“.

