19.03.2020

Unser Leben mit Corona: Neues Urlaubsziel Sofalektüre

Plus Auch im Augsburger Land hat die Coronakrise fast alles umgekrempelt. Wie wir in der Redaktion und unsere Leser in diesen Zeiten arbeiten und was wir erleben, lesen Sie in unserem Blog.

Von Felicitas Lachmayr

Ich habe mich schon schwerelos im Toten Meer treiben und durch die Jerusalemer Altstadt schlendern sehen. In meinem Kopf war ich in Tel Aviv feiern und in den Golanhöhen wandern. Vor ein paar Wochen konnte ich mir vieles vorstellen – aber nicht, dass eine weltweite Pandemie meinen langersehnten Israelurlaub über den Haufen wirft.

Auf den ersten Frust folgte die Suche nach Alternativen. Tour durch Jordanien: Einreiseverbot. Wandern auf Madeira: Ausreiseverbot. Na gut, dann eben Radl-Tour am Lech oder sollte ich meine Ziele besser gleich runterschrauben angesichts der Ausgangssperre? Zwei Wochen Urlaub daheim – auch mal was Neues. Und mal ehrlich, was ist schon eine verpasste Reise gegen geplatzte Hochzeiten oder monatelang geplante Familienfeiern. Dann also Sofa statt Flieger. Da bin ich zumindest vor allen Unwägbarkeiten sicher. Selbst wenn sich mein Computer einen Virus einfängt, warten immer noch viele gute Bücher darauf, gelesen zu werden. Die haben mir oft schon genauso viele neue Eindrücke, Erkenntnisse und Begegnungen beschert wie ein Urlaub. Sie sind auf jeden Fall eine Reise aufs Sofa wert. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Kolumne vom 20. März: Laptops werden knapp Von Norbert Staub Bei uns zu Hause gibt es zwei Laptops. Die reichen normalerweise locker für meine Frau, meinen Sohn und mich, denn meist ist man ja doch mit Tablet oder Handy unterwegs. Doch in Zeiten der Coronakrise ist ja nichts mehr normal – und auf einmal sieht es so aus, als könnten die Laptops nicht mehr reichen. Laptops werden in manchen Familien knapp. Bild: Jens Wolf/dpa (Symbolbild) Meine Frau und ich sind schon seit einigen Tagen im Homeoffice. Das Arbeiten von zu Hause klappt gut, die Computer sind auf dem neuesten Stand, das Internet ist stabil, und wir haben Wohn- und Schlafzimmer erfolgreich zu Arbeitszimmern umgewandelt. Eng könnte es werden, wenn unser jüngster Sohn, der noch zu Hause lebt und eine kaufmännische Ausbildung macht, auch noch ins Homeoffice geht. Dann müssen wir schauen, dass wir woanders ein Laptop organisieren. Unser ältester Sohn wohnt ganz in der Nähe und arbeitet als Pfleger im Krankenhaus. Er gehört damit zu den wichtigsten Menschen in diesen Tagen, braucht aber sein Laptop nicht. Wir werden ihn dann bitten, es nach gründlicher Desinfektion vor der Haustür abzustellen, denn Kontakt wollen wir mit ihm natürlich vermeiden, auch wenn es allen schwerfällt. Kolumne vom 19. März: Die Freundin muss warten Von Piet Bosse Das Virus steht über allem und bringt viele Themen in die Redaktion. Nahezu alle Bereiche des Lebens sind eng mit Corona verbunden. Beruflich ist es eine spannende, und eine sehr vielfältige Zeit. Aber privat regieren Vernunft und Verzicht. Dass der Gang zum Supermarkt mittlerweile anstrengend ist, weil man viele Lebensmittel nicht mehr bekommt und einen die Vorratskäufer nerven – geschenkt. Man gewöhnt sich dran. Dass wir nicht mehr auf Partys oder in Bars gehen – geschenkt. Das ist vernünftig. Bild: Marcus Merk Aber Corona schränkt mich auch persönlich ein. Meine Freundin habe ich seit Wochen nicht gesehen, sie wohnt in Hamburg und wollte mich am Wochenende besuchen. Das geht nicht mehr, denn mit der Bahn zu fahren, ist jetzt unvernünftig. Sind wir persönlich betroffen, dann sehen wir die Situation anders. Aber dann gelten keine anderen Regeln. Wer sich über Hamsterkäufer aufregt, unternimmt auch keine langen Bahnfahrten. Corona schränkt ein, erinnert aber an wichtige Werte wie Vernunft und Solidarität. Und liefert Themen, die mir über meine Sehnsucht hinweghelfen. Hier finden Sie unseren großen Live-Blog zu allen Ereignissen rund um das Coronavirus.

